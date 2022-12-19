Ситуация в энергосистеме сложная, отключения света могут быть длительными — Finance.ua

Ситуация в энергосистеме сложная, отключения света могут быть длительными Сегодня 11:33 — Энергетика

На 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может «быть длительным».

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Оператор отмечает, что вражеские беспилотники всю ночь пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. «Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не добился, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В настоящее время подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где возможно, ремонтные бригады оценивают объем повреждений и приступают к ремонтно-аварийным работам.

В южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, в результате чего также есть повреждения.

Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.

Приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры. Тем не менее, предупреждают в «Укрэнерго», восстановление света бытовым потребителям может занять длительное время.

Несмотря на все повреждения, энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц и синхронная работа с европейской континентальной сетью.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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