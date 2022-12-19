Ситуация в энергосистеме сложная, отключения света могут быть длительными — Finance.ua
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Ситуация в энергосистеме сложная, отключения света могут быть длительными

Энергетика
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На 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может «быть длительным».
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Оператор отмечает, что вражеские беспилотники всю ночь пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. «Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не добился, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В настоящее время подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где возможно, ремонтные бригады оценивают объем повреждений и приступают к ремонтно-аварийным работам.
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В южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, в результате чего также есть повреждения.
Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.
Приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры. Тем не менее, предупреждают в «Укрэнерго», восстановление света бытовым потребителям может занять длительное время.
Несмотря на все повреждения, энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц и синхронная работа с европейской континентальной сетью.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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