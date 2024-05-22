Ситуация в энергосистеме сегодня: когда могут отключать — Finance.ua
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Ситуация в энергосистеме сегодня: когда могут отключать

Энергетика
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Ситуация в энергосистеме сегодня: когда могут отключать
Ситуация в энергосистеме сегодня: когда могут отключать
Как сообщает Министерство энергетики, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем соседних стран. Также в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше — получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.
Сегодня в ночные часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии.
Также с 0.00 до 7.00 применялись стабилизационные графики отключений потребителей.
Их применение предусмотрено в период с 18:00 до 24:00.
Чтобы уменьшить продолжительность отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Это важно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения.
Важно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).
Промышленных потребителей просим максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Справка Finance.ua:

  • Ночью вражеские дроны атаковали энергетические объекты в Сумской области. В результате было обесточено около 518 тысяч абонентов. К утру большинство запитано. Также были нарушены электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в соседних областях — Черниговской и Харьковской. Они также запитаны.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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