Ситуация в энергосистеме сегодня: когда могут отключать — Finance.ua

Ситуация в энергосистеме сегодня: когда могут отключать Сегодня 15:15 — Энергетика

Ситуация в энергосистеме сегодня: когда могут отключать

Как сообщает Министерство энергетики, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем соседних стран. Также в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше — получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

Сегодня в ночные часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии.

Также с 0.00 до 7.00 применялись стабилизационные графики отключений потребителей.

Их применение предусмотрено в период с 18:00 до 24:00.

Чтобы уменьшить продолжительность отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Это важно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения.

Важно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).

Промышленных потребителей просим максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Справка Finance.ua:

Ночью вражеские дроны атаковали энергетические объекты в Сумской области. В результате было обесточено около 518 тысяч абонентов. К утру большинство запитано. Также были нарушены электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в соседних областях — Черниговской и Харьковской. Они также запитаны.

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