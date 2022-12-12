Ситуация с электричеством в Киеве сложная: погода восстановлению не способствует — Finance.ua

Ситуация с электричеством в Киеве сложная: погода восстановлению не способствует Сегодня 15:13 — Энергетика

Ситуация с отключениями электроэнергии в Киеве остается сложной, однако восстановление продолжается.

Отмечается, что в столице продолжаются восстановительные работы, но они затруднены погодными условиями.

При этом тепло и водоснабжение в Киеве работают в обычном режиме.

Киев засыпает снегом, водителей просили не выезжать без надобности.

Ранее сообщалось, что в Киеве снизили промежутки отключений электроэнергии.

Кроме того, 9 декабря в столице начали действовать новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

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