Ситуация на Запорожской АЭС крайне нестабильна — гендиректор МАГАТЭ Сегодня 11:29 — Энергетика

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который на днях приехал на оккупированную Запорожскую АЭС , заявил, что ситуация на станции «крайне нестабильна».

«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции. Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение предотвращения ядерной катастрофы. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами», — говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что в организации знают информацию о заминировании в районе водоема-охладителя АЭС. Во время визита Гросси мин обнаружено не было, однако агентству известно о размещении мин внутри станции и по ее периметру.

«Наша оценка этих конкретных мест размещения состоит в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием», — заявил Гросси.

Отмечается, что за последние две недели ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов в сбросном канале Запорожской теплоэлектростанции. Также ЗАЭС планирует возобновить перекачку все еще доступной воды, несмотря на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

По информации МАГАТЭ, сейчас к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, относится то, что Запорожская АЭС зависит от единственной на данный момент действующей линии электропередачи на 750 кВ, которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности.

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УНІАН По материалам:

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