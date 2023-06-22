Ситуация на Запорожской АЭС крайне нестабильна — гендиректор МАГАТЭ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ситуация на Запорожской АЭС крайне нестабильна — гендиректор МАГАТЭ

Энергетика
66
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который на днях приехал на оккупированную Запорожскую АЭС, заявил, что ситуация на станции «крайне нестабильна».
«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции. Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение предотвращения ядерной катастрофы. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами», — говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Отмечается, что в организации знают информацию о заминировании в районе водоема-охладителя АЭС. Во время визита Гросси мин обнаружено не было, однако агентству известно о размещении мин внутри станции и по ее периметру.
«Наша оценка этих конкретных мест размещения состоит в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием», — заявил Гросси.
Место для вашей рекламы
Отмечается, что за последние две недели ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов в сбросном канале Запорожской теплоэлектростанции. Также ЗАЭС планирует возобновить перекачку все еще доступной воды, несмотря на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.
По информации МАГАТЭ, сейчас к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, относится то, что Запорожская АЭС зависит от единственной на данный момент действующей линии электропередачи на 750 кВ, которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.