Ситуация на валютном рынке в Украине: предложение долларов растет — Finance.ua
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Ситуация на валютном рынке в Украине: предложение долларов растет

Валюта
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Ситуация на валютном рынке в Украине: предложение долларов растет
Ситуация на валютном рынке в Украине: предложение долларов растет
Увеличение предложения валюты со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке клиентами банков.
Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.
«Это позволило несколько уменьшить объем чистой продажи Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, которая, впрочем, продолжает превышать 0,5 млрд долларов в неделю», — написал он.

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По его словам, потребность в значительных валютных интервенциях регулятора давит на международные резервы Украины, которые по результатам сентября сократились на 5,9% до 23,9 млрд долларов, что соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта.
Напомним, Национальный банк Украины в течение недели с 17 по 21 октября 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 569 млн долларов, снизив объем по сравнению с предыдущей неделей (605 млн долларов).

Справка Finance.ua:

  • курс доллара в Украине в октябре может возрасти до отметки 42-45 грн/долл. Такой прогноз сделал экономический эксперт Алексей Кущ;
  • Национальный банк с 21 октября ввел новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ сохранить международные резервы. Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке.

Депозиты по официальному курсу

По материалам:
Finance.ua
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