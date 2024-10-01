Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов — Finance.ua
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Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

Валюта
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Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов
Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов
Национальный банк Украины в сентябре 2024 года продал на межбанковском валютном 3,214 млрд долларов, что на 19,9% больше, чем в августе (2,679 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора.
С начала года НБУ продал на межбанке 23,378 млрд долларов.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
В сентябре Украина не получила международную помощь для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, с начала года помощь остается на уровне 24,5 млрд долларов. В результате расходы НБУ на поддержку курса гривны остаются меньше, чем помощь Киеву. Однако в сентябре международные резервы Украины должны сократиться.
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

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Курс доллара колебался в течение сентября в диапазоне от 41,05 до 41,45 грн/доллар. За месяц курс доллара упал на 0,1% 41,19 до 41,16 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.
Напомним, валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний обменного курса гривны.
По материалам:
РБК-Україна
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