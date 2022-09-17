Система страхования депозитов в Венгрии — Finance.ua

Система страхования депозитов в Венгрии Сегодня 19:03 — Кредит&Депозит

Система страхования депозитов в Венгрии

В Венгрии работает Национальный фонд страхования депозитов (National Deposit Insurance Fund, NDIF), отвечающий за гарантирование вкладов. До 1993 г. депозиты без ограничений гарантировались государством.

Об этом говорит Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

NDIF гарантируются вклады как физических, так и юридических лиц, кроме финансовых учреждений, определенных законом, например страховых компаний, инвестиционных фирм и фондов.

В случае банкротства банка

При отзыве лицензии по решению Органа надзора за кредитными учреждениями или по решению суда автоматически начинается ликвидация банка, а вкладчики приобретают право на получение возмещения от NDIF.

Выплаты начинаются не позднее 10-го рабочего дня после решения об отзыве лицензии. Получить возмещение можно в течение 5 лет.

Гарантированное возмещение

Максимальная сумма гарантированного возмещения составляет 100 тыс. евро, но выплата производится в национальной валюте по курсу на день, предшествующему дню начала выплат.

В отдельных случаях (поступление на счет средств от продажи недвижимого имущества, пособие при увольнении, страховые выплаты как компенсация пострадавшим от преступления или ошибочно осужденным и т.п.) NDIF может увеличить сумму гарантированного возмещения, но не более чем на 50 тыс. евро.

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