Система «Шлях» возобновила работу после технического сбоя — Finance.ua

Система «Шлях» возобновила работу после технического сбоя
Система «Шлях» и сайт Укртрансбезопасности возобновили нормальную работу после технического сбоя 25 января, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
Об этом сообщили в пятницу в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.
Напомним, вчера в Государственной службе по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы «Шлях».
Также, как сообщила пресс-служба «Укрпочты», в их системах произошел сбой.
Справка Finance.ua:
- Система «Шлях» позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Она была создана, прежде всего, для устранения коррупции в процессе выдачи разрешений и упрощения процедуры.
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