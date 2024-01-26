Система «Шлях» возобновила работу после технического сбоя — Finance.ua
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Система «Шлях» возобновила работу после технического сбоя

Личные финансы
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Система «Шлях» возобновила работу после технического сбоя
Система «Шлях» возобновила работу после технического сбоя
Система «Шлях» и сайт Укртрансбезопасности возобновили нормальную работу после технического сбоя 25 января, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
Об этом сообщили в пятницу в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.
Напомним, вчера в Государственной службе по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы «Шлях».
Также, как сообщила пресс-служба «Укрпочты», в их системах произошел сбой.

Справка Finance.ua:

  • Система «Шлях» позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Она была создана, прежде всего, для устранения коррупции в процессе выдачи разрешений и упрощения процедуры.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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