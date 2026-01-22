Siri получит 8 новых функций благодаря Gemini
В iPhone появятся новые функции благодаря соглашению с Google.
Об этом пишет 9to5Mac.
На прошлой неделе Apple официально сообщила, что привлекает Google для реализации новых функций Apple Intelligence, которые появятся на iPhone уже в этом году. Компания будет использовать модели Gemini в работе Siri и инструментов искусственного интеллекта.
Новые функции Siri
Детали сотрудничества Apple не раскрыли, но, по данным The Information, обновленная версия Siri получит следующие функции:
- Оказание эмоциональной поддержки в ответ на жалобы пользователей на одиночество или подавленное состояние.
- Ответы на вопросы в формате разговорного диалога, подобного ChatGPT и Gemini.
- Создание документов в Apple Notes на тему.
- Выполнение персональных задач, в том числе бронирование путешествий.
- Корректная обработка нечетких или неоднозначных запросов.
- Генерация историй.
- Способность запоминать предварительные разговоры с пользователем.
- Проактивные подсказки, например, рекомендации по времени выезда, чтобы успеть забрать человека из аэропорта и избежать пробок.
Модели Gemini также будут использоваться для функций Apple Intelligence, которые впервые анонсировала на WWDC 2023 и отложила в iOS 18:
- поиск сообщений, писем и другой информации на устройстве;
- реакция Siri на объекты на дисплее;
- выполнение задач в сторонних и системных приложениях по голосовому запросу.
По данным источников, первые функции iPhone на базе Google Gemini появятся в обновлении iOS 26.4. Бета-тестирование этой версии должно начаться в феврале.
Поделиться новостью
Также по теме
Siri получит 8 новых функций благодаря Gemini
Европейцы собираются запустить альтернативу X. Новая соцсеть называется W
Польша готовит новые правила для автомобилей с украинской регистрацией
Области-лидеры по уплате транспортного налога в 2025 году
ТОП-10 лучших недорогих авто с пробегом
GPT-5, Grok и Gemini не справились с реальными задачами фрилансеров — исследование