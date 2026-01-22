Siri получит 8 новых функций благодаря Gemini Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Apple привлекает Google к реализации новых функций Apple Intelligence.

В iPhone появятся новые функции благодаря соглашению с Google.

Об этом пишет 9to5Mac.

На прошлой неделе Apple официально сообщила, что привлекает Google для реализации новых функций Apple Intelligence, которые появятся на iPhone уже в этом году. Компания будет использовать модели Gemini в работе Siri и инструментов искусственного интеллекта.

Новые функции Siri

Детали сотрудничества Apple не раскрыли, но, по данным The Information, обновленная версия Siri получит следующие функции:

Оказание эмоциональной поддержки в ответ на жалобы пользователей на одиночество или подавленное состояние. Ответы на вопросы в формате разговорного диалога, подобного ChatGPT и Gemini. Создание документов в Apple Notes на тему. Выполнение персональных задач, в том числе бронирование путешествий. Корректная обработка нечетких или неоднозначных запросов. Генерация историй. Способность запоминать предварительные разговоры с пользователем. Проактивные подсказки, например, рекомендации по времени выезда, чтобы успеть забрать человека из аэропорта и избежать пробок.

Модели Gemini также будут использоваться для функций Apple Intelligence, которые впервые анонсировала на WWDC 2023 и отложила в iOS 18:

поиск сообщений, писем и другой информации на устройстве;

реакция Siri на объекты на дисплее;

выполнение задач в сторонних и системных приложениях по голосовому запросу.

По данным источников, первые функции iPhone на базе Google Gemini появятся в обновлении iOS 26.4. Бета-тестирование этой версии должно начаться в феврале.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.