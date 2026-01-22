0 800 307 555
Siri получит 8 новых функций благодаря Gemini

Apple привлекает Google к реализации новых функций Apple Intelligence.
В iPhone появятся новые функции благодаря соглашению с Google.
Об этом пишет 9to5Mac.
На прошлой неделе Apple официально сообщила, что привлекает Google для реализации новых функций Apple Intelligence, которые появятся на iPhone уже в этом году. Компания будет использовать модели Gemini в работе Siri и инструментов искусственного интеллекта.

Новые функции Siri

Детали сотрудничества Apple не раскрыли, но, по данным The Information, обновленная версия Siri получит следующие функции:
  1. Оказание эмоциональной поддержки в ответ на жалобы пользователей на одиночество или подавленное состояние.
  2. Ответы на вопросы в формате разговорного диалога, подобного ChatGPT и Gemini.
  3. Создание документов в Apple Notes на тему.
  4. Выполнение персональных задач, в том числе бронирование путешествий.
  5. Корректная обработка нечетких или неоднозначных запросов.
  6. Генерация историй.
  7. Способность запоминать предварительные разговоры с пользователем.
  8. Проактивные подсказки, например, рекомендации по времени выезда, чтобы успеть забрать человека из аэропорта и избежать пробок.
Модели Gemini также будут использоваться для функций Apple Intelligence, которые впервые анонсировала на WWDC 2023 и отложила в iOS 18:
  • поиск сообщений, писем и другой информации на устройстве;
  • реакция Siri на объекты на дисплее;
  • выполнение задач в сторонних и системных приложениях по голосовому запросу.
По данным источников, первые функции iPhone на базе Google Gemini появятся в обновлении iOS 26.4. Бета-тестирование этой версии должно начаться в феврале.
По материалам:
vctr.media
