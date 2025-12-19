Симпатии украинцев к США и ЕС — исследование
Уровень доверия украинцев к США как международному партнеру существенно снизился, в то время как отношение к Европейскому Союзу остается сдержанно положительным, но с заметной долей скепсиса.
Об этом рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.
Уровень доверия к США
По данным социологического опроса КМИС, сейчас США как государству доверяет только около 20% украинцев. При этом около половины опрошенных заявили о недоверии, а еще треть не смогли определиться. В то же время положительное отношение к самим американцам остается очень высоким — на уровне около 90%.
Грушецкий отмечает, что такая разница между симпатией к народу и доверием к государству объясняет, почему украинцы не готовы «верить на слово» США по поводу гарантий безопасности и сдерживания россии.
Уровень доверия к ЕС
Европейскому Союзу украинцы доверяют больше, но и здесь без полного единодушия. Около половины респондентов заявили о доверии к ЕС, примерно 20% - не доверяют, еще 27% не определились. В общем, отношение к Европе за последнее время почти не изменилось.
Грушецкий отмечает, что, несмотря на накопленные вопросы и претензии к ЕС, украинцы продолжают воспринимать Европу как важного и относительно надежного партнера, поддержка которого имеет значение и для морально-психологического состояния общества.
Социолог также обратил внимание, что после 2022 года существенно исчезли возрастные и региональные отличия по отношению к ЕС. Если раньше молодежь была гораздо более проевропейской, то теперь взгляды разных демографических групп в значительной степени выровнялись.
В то же время данные КМИС демонстрируют показательный парадокс: около 90% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, но доверяют самому ЕС лишь около половины опрошенных. Это свидетельствует о критическом, но прагматичном отношении — украинцы хотят видеть страну в ЕС, одновременно осознавая ограничения и проблемы во взаимодействии с европейскими партнерами.
Поделиться новостью
Также по теме
Симпатии украинцев к США и ЕС — исследование
Ветеранам будут предоставлять по 2 га земли из новосозданного Резервного фонда
Долги пожирают «железную дорогу рф»
Платежные терминалы для продавцов на базарах станут обязательными с 1 января — Гетманцев
5 приборов, которые всегда следует отключать от сети перед выходом из дома
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен