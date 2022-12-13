«Сигнал единства»: все 27 стран ЕС поддержали предоставление Украине 18 млрд евро — Finance.ua

«Сигнал единства»: все 27 стран ЕС поддержали предоставление Украине 18 млрд евро Сегодня 16:09

Страны Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Решения поддержали единогласно все 27 членов.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы ОП Андрея Ермака.

«Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Важный сигнал единства. Болотные черти его не разрушат», — написал Ермак.

Отметим, что этот заем установлен со льготным периодом на 10 лет. Страны-члены будут компенсировать основную часть расходов на уплату процентов за счет внешних ассигнованных доходов. Гарантии для этих заимствований будут предоставлены либо из бюджета Европейского Союза, либо из стран-членов ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро после того, как 6 декабря Будапешт блокировал этот процесс.

Добавим, уже сегодня стало известно, что послы ЕС единогласно одобрили выделение Украине 18 млрд евро для ее поддержки в условиях войны в течение 2023 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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