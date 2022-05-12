Siemens уходит из россии — Finance.ua

Siemens уходит из россии

Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Siemens уходит из россии

Немецкий конгломерат Siemens уходит из российского рынка из-за войны в Украине. Компания приступила к процедуре прекращения всей производственной деятельности.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что Siemens была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в россию «на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3000 своих сотрудников в стране».

Напомним, после российского вторжения в Украину крупнейшие мировые компании осудили агрессию и решили покинуть российский рынок.

В конце марта компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG продолжала свою работу на территории россии. Глава компании Бернд Монтаг заявил, что деятельность не прекращается, несмотря на вторжение россии в Украину.

Справка Finance.ua:

Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Оборот компании в 2020 году — 57 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.