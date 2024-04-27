Компания Xiaomi получила более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7 — Finance.ua

Компания Xiaomi получила более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7
Китайский Xiaomi получил более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7, сказал гендиректор компании Лей Цзюнь.
Компания намерена поставить в текущем году 100 тыс. электромобилей, цитирует слова гендиректора CNBC.
Xiaomi начала прием заказов на электромобиль в конце марта.
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Его стоимость в базовой комплектации составляет 215,9 тыс. юаней ($30,4 тыс.), что примерно на $4 тыс. ниже, чем цена Model S от Tesla.
По оценке аналитиков Citi, компания выйдет на безубыточный уровень в производстве автомобилей, когда ее годовые поставки составят 300−400 тыс.
Теперь они прогнозируют, что в 2025 году Xiaomi сумеет нарастить поставки до 200 тыс. машин, в 2026 году — до 280 тыс.
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Для сравнения: Tesla в прошлом году продала в Китае более 600 тыс. машин, Li Auto — 376 тыс. (хотя компания главным образом выпускает не электромобили, а гибриды), Nio — чуть более 160 тыс. машин.
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