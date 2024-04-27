Компания Xiaomi получила более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Xiaomi получила более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7

Фондовый рынок
21
Компания Xiaomi получила более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7
Компания Xiaomi получила более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7
Китайский Xiaomi получил более 70 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7, сказал гендиректор компании Лей Цзюнь.
Компания намерена поставить в текущем году 100 тыс. электромобилей, цитирует слова гендиректора CNBC.
Xiaomi начала прием заказов на электромобиль в конце марта.

Читайте также: Как купить авто из США

Его стоимость в базовой комплектации составляет 215,9 тыс. юаней ($30,4 тыс.), что примерно на $4 тыс. ниже, чем цена Model S от Tesla.
По оценке аналитиков Citi, компания выйдет на безубыточный уровень в производстве автомобилей, когда ее годовые поставки составят 300−400 тыс.
Теперь они прогнозируют, что в 2025 году Xiaomi сумеет нарастить поставки до 200 тыс. машин, в 2026 году — до 280 тыс.

Читайте также: Машина в кредит в 2024 году: как все оформить

Для сравнения: Tesla в прошлом году продала в Китае более 600 тыс. машин, Li Auto — 376 тыс. (хотя компания главным образом выпускает не электромобили, а гибриды), Nio — чуть более 160 тыс. машин.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.