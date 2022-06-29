Siemens поймала «Газпром» на вранье — Finance.ua

Siemens поймала «Газпром» на вранье Сегодня 12:26 — Фондовый рынок

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины, немецкая компания Siemens опровергла заявления российского «Газпрома» о причинах сокращения поставок газа в Германию.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung

Главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер заявил, что проблема не в технике, а в политике.

«Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в россии. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа», — отметил Кезер.

Ранее российский «Газпром» заявил о том, что существенно сократил поставки газа из-за немецкой компании Siemens.

Согласно заявлению российского «Газпрома», стране-оккупанту пришлось сократить поставки с плановых 167 млн кубометров газа в сутки до 67 млн кубометров так как из-за введенных против россии санкций Siemens не вернула газоперекачивающие агрегаты находившиеся на ремонте.

17 июня стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из рф используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта — это российский газ.

россия остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

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УНІАН По материалам:

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