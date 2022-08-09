Siemens Energy планирует закончить выход из активов в рф этой осенью — Finance.ua

Siemens Energy планирует закончить выход из активов в рф этой осенью
Немецкий энергохолдинг Siemens Energy начал реструктуризацию своей бизнес-деятельности в россии и намерен закончить выход из активов в россии в конце текущего фискального года. Но может продолжить обслуживать оборудование для «Северного потока-1».
Об этом говорится в отчетности компании.
Отмечается, что Siemens Energy приступила к реструктуризации бизнеса в россии в третьем квартале.
Убытки компании уже оцениваются примерно в 200 млн евро. При этом в Siemens рассчитывают, что уход от россии не принесет «каких-то существенных финансовых последствий».
В то же время президент и главный исполнительный директор компании Кристиан Брух в ходе телеконференции с инвесторами уточнил, что Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток-1».
Как отмечает «Коммерсант», Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин.
В частности, концерн поставляет турбины для «Северного потока».
Компании принадлежит 65% в совместном с «Силовыми машинами» предприятии «Сименс технологии газовых турбин» и «Сименс трансформаторы».
Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказывал, что по «Сименсу энергетики» рассматривается выкуп компании менеджментом и продолжение деятельности в стране под российским руководством.
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