Siemens Energy планирует закончить выход из активов в рф этой осенью — Finance.ua

Siemens Energy планирует закончить выход из активов в рф этой осенью 09.08.2022, 02:23 — Фондовый рынок

Siemens Energy планирует закончить выход из активов в рф этой осенью

Немецкий энергохолдинг Siemens Energy начал реструктуризацию своей бизнес-деятельности в россии и намерен закончить выход из активов в россии в конце текущего фискального года. Но может продолжить обслуживать оборудование для «Северного потока-1».

Об этом говорится в отчетности компании.

Отмечается, что Siemens Energy приступила к реструктуризации бизнеса в россии в третьем квартале.

Убытки компании уже оцениваются примерно в 200 млн евро. При этом в Siemens рассчитывают, что уход от россии не принесет «каких-то существенных финансовых последствий».

В то же время президент и главный исполнительный директор компании Кристиан Брух в ходе телеконференции с инвесторами уточнил, что Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток-1».

Как отмечает «Коммерсант» , Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин.

В частности, концерн поставляет турбины для «Северного потока».

Компании принадлежит 65% в совместном с «Силовыми машинами» предприятии «Сименс технологии газовых турбин» и «Сименс трансформаторы».

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказывал, что по «Сименсу энергетики» рассматривается выкуп компании менеджментом и продолжение деятельности в стране под российским руководством.

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Економічна Правда По материалам:

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