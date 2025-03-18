Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну (названы сроки) — Finance.ua

Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну (названы сроки) Сегодня 14:12

Украина хочет безусловного прекращения огня, но готова сопротивляться врагу. Киев верит, что полномасштабную войну можно закончить в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу в эфире Firstpost.

Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига заявил, что Украина готова сопротивляться, если российская федерация (рф) не примет предложение, лежащее на столе.

В частности, он добавил, что Киев верит в окончание полномасштабной войны в 2025 году, и назвал возможный режим тишины большим шагом вперед к установлению мира.

«Мы верим, что война закончится в этом году — мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель — достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня — временном прекращении огня. Мы ожидаем ответа россии о принятии безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе», — заявил министр.

Возможное 30-дневное перемирие

В мартовских переговорах в Саудовской Аравии американская делегация предложила Киеву 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. Украина, в свою очередь, поддержала предложение.

После этого у американской стороны был разговор с Кремлем, однако, комментируя режим тишины, диктатор владимир путин начал утверждать о «нюансах».

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