Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну (названы сроки) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну (названы сроки)

17
Украина хочет безусловного прекращения огня, но готова сопротивляться врагу. Киев верит, что полномасштабную войну можно закончить в текущем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу в эфире Firstpost.
Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига заявил, что Украина готова сопротивляться, если российская федерация (рф) не примет предложение, лежащее на столе.
В частности, он добавил, что Киев верит в окончание полномасштабной войны в 2025 году, и назвал возможный режим тишины большим шагом вперед к установлению мира.
«Мы верим, что война закончится в этом году — мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель — достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня — временном прекращении огня. Мы ожидаем ответа россии о принятии безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе», — заявил министр.

Возможное 30-дневное перемирие

В мартовских переговорах в Саудовской Аравии американская делегация предложила Киеву 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. Украина, в свою очередь, поддержала предложение.
После этого у американской стороны был разговор с Кремлем, однако, комментируя режим тишины, диктатор владимир путин начал утверждать о «нюансах».
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems