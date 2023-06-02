Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли

Технологии&Авто
15
Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли
Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли
Китайцы начали бурить сверхглубокую скважину, которая должна достигнуть более десяти километров. Это проект, который поддерживает президент Китая Си Цзиньпин.
О начале буровых работ сообщает агентство Синьхуа.
Бурение началось во вторник, 30 мая, в богатом нефтью регионе Синьцзян на территории крупнейшей в Китае пустыне Таклимакан после того, как Си Цзиньпин призвал увеличить глубинные исследования и разведку.
Настоящую цель разведки официально не разглашают. Однако, как известно, такая разведка позволяет обнаружить минеральные и энергетические ресурсы глубоко под земной поверхностью, и отверстие будет настолько глубоким, что достигнет отложений, образовавшихся 145 миллионов лет назад.

Читайте также: Зачем Си Цзиньпин ездил в москву, и что происходит с экономикой Китая

Технический эксперт операции Ван Чуньшэн заявил, что бурение скважины глубиной более 10 тысяч метров является смелой попыткой исследовать неизвестные участки Земли.
«Сложность реализации проекта бурения можно сравнить с большим грузовиком, двигающимся на двух тонких стальных тросах», — сказал агентству Сунь Цзиньшэн, ученый из Китайской инженерной академии.
Скважина, проектная глубина которой составляет более 11 000 метров, состоит из буровых долот и бурильных труб, прокапывающих сложный Таримский бассейн на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
На сегодняшний день самая глубокая скважина в недрах Земли была пробурена на Кольском полуострове в 1970 году тогда еще на территории Советского Союза. Ее глубина составляла 12 200 метров.
По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.