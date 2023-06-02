Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли — Finance.ua

Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли 02.06.2023, 00:04 — Технологии&Авто

Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли

Китайцы начали бурить сверхглубокую скважину, которая должна достигнуть более десяти километров. Это проект, который поддерживает президент Китая Си Цзиньпин.

О начале буровых работ сообщает агентство Синьхуа.

Бурение началось во вторник, 30 мая, в богатом нефтью регионе Синьцзян на территории крупнейшей в Китае пустыне Таклимакан после того, как Си Цзиньпин призвал увеличить глубинные исследования и разведку.

Настоящую цель разведки официально не разглашают. Однако, как известно, такая разведка позволяет обнаружить минеральные и энергетические ресурсы глубоко под земной поверхностью, и отверстие будет настолько глубоким, что достигнет отложений, образовавшихся 145 миллионов лет назад.

Технический эксперт операции Ван Чуньшэн заявил, что бурение скважины глубиной более 10 тысяч метров является смелой попыткой исследовать неизвестные участки Земли.

«Сложность реализации проекта бурения можно сравнить с большим грузовиком, двигающимся на двух тонких стальных тросах», — сказал агентству Сунь Цзиньшэн, ученый из Китайской инженерной академии.

Скважина, проектная глубина которой составляет более 11 000 метров, состоит из буровых долот и бурильных труб, прокапывающих сложный Таримский бассейн на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

На сегодняшний день самая глубокая скважина в недрах Земли была пробурена на Кольском полуострове в 1970 году тогда еще на территории Советского Союза. Ее глубина составляла 12 200 метров.

ТСН По материалам:

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