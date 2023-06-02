Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли — Finance.ua

Си Цзиньпин приказал пробурить сверхглубокую скважину для исследования Земли
Китайцы начали бурить сверхглубокую скважину, которая должна достигнуть более десяти километров. Это проект, который поддерживает президент Китая Си Цзиньпин.
О начале буровых работ сообщает агентство Синьхуа.
Бурение началось во вторник, 30 мая, в богатом нефтью регионе Синьцзян на территории крупнейшей в Китае пустыне Таклимакан после того, как Си Цзиньпин призвал увеличить глубинные исследования и разведку.
Настоящую цель разведки официально не разглашают. Однако, как известно, такая разведка позволяет обнаружить минеральные и энергетические ресурсы глубоко под земной поверхностью, и отверстие будет настолько глубоким, что достигнет отложений, образовавшихся 145 миллионов лет назад.
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Технический эксперт операции Ван Чуньшэн заявил, что бурение скважины глубиной более 10 тысяч метров является смелой попыткой исследовать неизвестные участки Земли.
«Сложность реализации проекта бурения можно сравнить с большим грузовиком, двигающимся на двух тонких стальных тросах», — сказал агентству Сунь Цзиньшэн, ученый из Китайской инженерной академии.
Скважина, проектная глубина которой составляет более 11 000 метров, состоит из буровых долот и бурильных труб, прокапывающих сложный Таримский бассейн на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
На сегодняшний день самая глубокая скважина в недрах Земли была пробурена на Кольском полуострове в 1970 году тогда еще на территории Советского Союза. Ее глубина составляла 12 200 метров.
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