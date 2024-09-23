Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse — Finance.ua

Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse Сегодня 11:36

Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse

Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA заказал проверку того, как Credit Suisse руководил событиями, приведшими его к краху в 2023 году, когда банк был приобретен его давним конкурентом UBS.

Об этом сообщает в воскресенье швейцарская газета Sonntags Zeitung, передает Reuters.

По данным газеты, FINMA изучает 15 месяцев, предшествовавших государственному слиянию в марте прошлого года, для чего, по ее словам, было опрошено около десятка нынешних или бывших сотрудников обоих банков.

Проведение аудита антикризисного управления в Credit Suisse FINMA поручила юридической фирме Wenger Plattner, которая и проводила интервью.

Ожидается, что парламентский комитет Швейцарии, который расследовал, как власти справились с банкротством Credit Suisse, представит свой отчет позже в этом году. В апреле швейцарские власти разработали пакет мер, включая более жесткие требования к капиталу UBS, направленных на предотвращение повторения краха Credit Suisse. Ожидается, что парламент обсудит эти предложения после опубликования парламентского отчета.

Економічна Правда По материалам:

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