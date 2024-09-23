Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse — Finance.ua
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Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse

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Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse
Швейцарский регулятор расследует последние месяцы деятельности Credit Suisse
Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA заказал проверку того, как Credit Suisse руководил событиями, приведшими его к краху в 2023 году, когда банк был приобретен его давним конкурентом UBS.
Об этом сообщает в воскресенье швейцарская газета Sonntags Zeitung, передает Reuters.
По данным газеты, FINMA изучает 15 месяцев, предшествовавших государственному слиянию в марте прошлого года, для чего, по ее словам, было опрошено около десятка нынешних или бывших сотрудников обоих банков.
Проведение аудита антикризисного управления в Credit Suisse FINMA поручила юридической фирме Wenger Plattner, которая и проводила интервью.
Ожидается, что парламентский комитет Швейцарии, который расследовал, как власти справились с банкротством Credit Suisse, представит свой отчет позже в этом году. В апреле швейцарские власти разработали пакет мер, включая более жесткие требования к капиталу UBS, направленных на предотвращение повторения краха Credit Suisse. Ожидается, что парламент обсудит эти предложения после опубликования парламентского отчета.
По материалам:
Економічна Правда
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