Швейцарский национальный банк сообщает о рекордных убытках в размере $143 млрд — Finance.ua

Швейцарский национальный банк сообщает о рекордных убытках в размере $143 млрд 10.01.2023, 00:28 — Фондовый рынок

Швейцарский национальный банк сообщает о рекордных убытках в размере $143 млрд

Швейцарский национальный банк объявил о годовых убытках в размере 132 миллиарда швейцарских франков ($143 млрд) в 2022 году, передает Reuters.

Это самый большой убыток за 115-летнюю историю банка, поскольку падение рынков акций и инструментов с фиксированным доходом отразилось на стоимости его портфеля акций и облигаций.

Также негативное влияние оказало укрепление швейцарского франка.

Объявленная цифра ознаменовала откат от прибыли в 26 млрд франков в 2021 году и была гораздо больше, чем предыдущий рекордный убыток в 23 млрд франков, зафиксированный в 2015 году. Отмечается, что это больше годового ВВП Марокко.

На сегодняшний день банк потерял 131 млрд франков по своим позициям в иностранной валюте — более 800 млрд франков в виде акций и облигаций, купленных им во время длительной кампании по ослаблению швейцарского франка.

Как отмечает агентство, мировые фондовые рынки ослабли, а цены на облигации упали в прошлом году, поскольку центральные банки по всему миру, включая ШНБ, повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Единственным положительным моментом были золотые запасы, составлявшие 1040 т на конец 2021 года и выросшие на 400 млн франков в течение 2022 года.

Ущерб в 2022 году означает, что центробанк не будет производить свои обычные выплаты центральному и региональному правительству Швейцарии. В прошлом году выплаты Швейцарского национального банка составили 6 млрд франков.

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НВ По материалам:

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