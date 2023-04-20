Швейцария ввела санкции против ЧВК «Вагнера» — Finance.ua

Швейцария ввела санкции против ЧВК «Вагнера»
Правительство Швейцарии официально присоединилось к санкциям Европейского союза, включив в свой список ограничений ЧВК «Вагнера».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.
Кроме этого, Швейцария ввела санкции против российского информационного агентства РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. Информагентство принадлежит основателю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.
Кроме того, правительство Швейцарии ввело запрет на рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, не наложив ограничения на их вещание.
«Оба канала играют важную роль в систематической международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Федеральный совет страны заявил, что более эффективно противопоставлять ложные и вредные заявления фактам, а не запрещать их полностью.
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