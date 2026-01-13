0 800 307 555
ру
Швейцария ввела новый пакет санкций против «теневого флота» рф

13
Швейцария внесла в новый санкционный список 41 танкер «теневого флота», занимающийся перевозками российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.
Отмечается, что Федеральное ведомство экономики, образования и исследований объявило о санкциях против пяти физических лиц, четырех организаций и 41 танкера.
В частности, в черный список включили две компании из ОАЭ — Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, вьетнамскую Hung Phat Maritime Trading и российскую SeverTransBunker Company Limited.
Также под новые швейцарские санкции попали россиянин Валерий Кильдиаров, пакистанец Муртаза Али Лакхани, а также три гражданина Азербайджана — Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб. Мері вступят в силу 13 января в 23:00 по местному времени.
Отмечается, что Швейцария поддержала все пакеты санкций Евросоюза против россии, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса. Вообще санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.
По материалам:
РБК-Україна
