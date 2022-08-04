Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из россии — Finance.ua
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Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из россии

Мир
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Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из россии
Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из россии
Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против россии, запретив импорт золота из рф, говорится в заявлении швейцарского правительства.
Согласно заявлению, с 3 августа вступил в силу «запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из россии».
«Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — отмечается в заявлении.
Швейцария также ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.
При этом в тексте заявления отмечено, что «ни одна из санкций, введенных против россии, не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и рф». В правительстве Швейцарии добавили, что, как и ЕС, сделали два исключения для операций, связанных с такой продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны.
21 июля Евросоюз ввел очередной пакет ограничительных мер по россии из-за полномасштабной агрессии в Украине. Новый пакет санкций предусматривал, в частности, запрет на «прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является крупнейшей статьей российского экспорта после энергоресурсов».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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