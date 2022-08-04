Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из россии — Finance.ua

Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из россии Сегодня 09:39 — Мир

Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из россии

Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против россии, запретив импорт золота из рф, говорится в заявлении швейцарского правительства.

Согласно заявлению, с 3 августа вступил в силу «запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из россии».

«Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — отмечается в заявлении.

Швейцария также ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.

При этом в тексте заявления отмечено, что «ни одна из санкций, введенных против россии, не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и рф». В правительстве Швейцарии добавили, что, как и ЕС, сделали два исключения для операций, связанных с такой продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны.

21 июля Евросоюз ввел очередной пакет ограничительных мер по россии из-за полномасштабной агрессии в Украине. Новый пакет санкций предусматривал, в частности, запрет на «прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является крупнейшей статьей российского экспорта после энергоресурсов».

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