Швейцария в 2024 г. начнет автоматический обмен информацией о финансовых счетах с Украиной — Минфин — Finance.ua
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Швейцария в 2024 г. начнет автоматический обмен информацией о финансовых счетах с Украиной — Минфин

Сегодня 09:21Казна и Политика
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Федеральный совет Швейцарии поддержал введение автоматического обмена информацией о финансовых счетах с Украиной и еще 12 странами-партнерами, первый обмен данными состоится в 2024 году, сообщило Министерство финансов.
«Вступление в силу запланировано на 2023 год, а первый обмен данными состоится в 2024 году», — отметил Минфин на сайте в пятницу.
Благодаря этому, Швейцария поможет создать равные условия во всем мире и эффективно бороться с незаконными финансовыми потоками, пояснило министерство.
Парламент Швейцарии еще должен утвердить распоряжение Федерального совета. Кроме того, совет еще раз должен проверить государства-партнеры на соответствие требованиям стандарта, необходимого для автоматического обмена информацией, добавил Минфин.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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