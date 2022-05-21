Швейцария в 2024 г. начнет автоматический обмен информацией о финансовых счетах с Украиной — Минфин

Сегодня 09:21 — Казна и Политика

Федеральный совет Швейцарии поддержал введение автоматического обмена информацией о финансовых счетах с Украиной и еще 12 странами-партнерами, первый обмен данными состоится в 2024 году, сообщило Министерство финансов.

«Вступление в силу запланировано на 2023 год, а первый обмен данными состоится в 2024 году», — отметил Минфин на сайте в пятницу.

Благодаря этому, Швейцария поможет создать равные условия во всем мире и эффективно бороться с незаконными финансовыми потоками, пояснило министерство.

Парламент Швейцарии еще должен утвердить распоряжение Федерального совета. Кроме того, совет еще раз должен проверить государства-партнеры на соответствие требованиям стандарта, необходимого для автоматического обмена информацией, добавил Минфин.

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