Швейцария передала Харьковщине погрузчики JCB — Finance.ua

Швейцария передала Харьковщине погрузчики JCB
Швейцарское посольство в Украине вместе с ООО Констракшн машинеры передали две единицы техники JCB 3CX в Харьковскую область.
Об этом сообщает пресс-служба компании CML.
«Это стало возможно благодаря совместным усилиям ответственных предпринимателей и должностных лиц, которые приложили все усилия для того, чтобы предоставить громадам в Харьковской области, пострадавшим от российской агрессии, новейшую технику JCB, отвечающую всем современным требованиям», — отмечают в компании.
Флагман 3СХ известен своей высокой производительностью и надежностью, а компьютерная система управления обеспечивает максимальную точность и скорость работы.
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