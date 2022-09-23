Швейцария осудила псевдореферендумы и заявила о готовности присоединиться к новым санкциям ЕС — Finance.ua
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Швейцария осудила псевдореферендумы и заявила о готовности присоединиться к новым санкциям ЕС

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Правительство Швейцарии осудило проведение псевдореферендумов на оккупированных россией украинских территориях и заявило о готовности присоединиться к новым санкциям Евросоюза.
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства.
«Референдумы, которые сейчас проходят на частично оккупированных россией украинских территориях, не соответствуют законодательству и незаконны с точки зрения международного права. Федеральный совет осуждает это нарушение суверенитета Украины россией и не признает результатов ни одного из этих фиктивных референдумов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что президент Швейцарии Игнацио Кассис четко выразил эту позицию министру иностранных дел россии лаврову в среду в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
МИД Швейцарии в четверг также вызвал российского посла, чтобы подтвердить эту позицию.
«Федеральный совет призывает россию прекратить проведение фиктивных референдумов в Украине, воздержаться от принятия ожидаемых заявлений территорий об официальном присоединении к Российской Федерации и воздержаться от дальнейших шагов по оккупации и аннексии», — говорится в заявлении.
В правительстве также напомнили, что в связи с последними «референдумами» ЕС объявил о намерении ввести новые санкции, и в случае их принятия Швейцария рассмотрит вопрос о присоединении к ним.
Ранее сообщалось, что страны ЕС начали консультации по восьмому пакету санкций против россии за агрессивную войну против Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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