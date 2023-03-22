Швейцария останавливает выплату бонусов сотрудникам Credit Suisse — Finance.ua

Швейцария останавливает выплату бонусов сотрудникам Credit Suisse Сегодня 17:22 — Фондовый рынок

Швейцария останавливает выплату бонусов сотрудникам Credit Suisse

Правительство Швейцарии дало поручение Credit Suisse временно приостановить выплату премий своим сотрудникам после разработки плана поглощения швейцарского банка № 2 конкурирующим UBS.

Об этом сообщает АР.

Министерство финансов заявляет, что федеральный закон разрешает правительству устанавливать «меры, связанные с вознаграждением» по делам, связанным с крупнейшими банками Швейцарии.

Швейцарское правительство заявляет, что не планирует блокировать премиальные выплаты за прошлый год, которые были предоставлены, но должны быть выплачены немедленно, потому что оно не хочет наказывать сотрудников Credit Suisse, которые не виновны в том, что наступил кризис.

Но власти столицы заявили, что запретят выплаты «отложенных» бонусов — даже если они уже были предоставлены — за исключением бонусов, которые «уже находятся в процессе выплаты».

В конце прошлой недели власти Швейцарии при поддержке центрального банка и финансовых регуляторов пытались организовать продажу Credit Suisse компании UBS за 3,25 миллиарда долларов.

Отток депозитов и многолетние проблемы вызвали опасения, что он может потерпеть крах и спровоцировать международный финансовый кризис после обвала двух американских банков.

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УНН По материалам:

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