Швейцария изменила правила предоставления социальной помощи украинским беженцам — Finance.ua

Швейцария изменила правила предоставления социальной помощи украинским беженцам Сегодня 16:45 — Личные финансы

Швейцария изменила правила предоставления социальной помощи украинским беженцам

Власти Швейцарии объявили, что будут учитывать финансовое состояние украинских беженцев при рассмотрении запросов на получение социальной помощи.

По данным изданий, из Украины в Швейцарию прибыли около 60 тысяч человек. В стране они получили статус защиты S. В течение первых шести месяцев полномасштабной войны действовали специальные предписания по получению социальной помощи. Наличие банковских активов, драгоценностей и автомобиля не учитывалось. Это правило отличалось от того, как принимали беженцев из других стран.

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«Мы заметили определенную общественную критику относительно разного отношения к людям, которых временно приняли, и которые нуждаются в защите», — сказала Габи Шоллези, генеральный секретарь местной конференции социальных директоров.

В четверг, 11 августа, власти решили ужесточить правила получения социальной помощи для украинских беженцев. Согласно изменениям, если люди со статусом S снимают деньги с банковских счетов или других активов в Украине, то они причисляются к доходу. То есть люди будут получать социальное пособие меньшего размера.

Доходы, получаемые в Швейцарии, также должны быть подсчитаны. Это существенно увеличивает барьеры для получения социальной помощи. Но это позволит сохранить принцип юридического равенства по отношению к другим получателям социальной помощи.

Единственным исключением является автомобиль, поскольку он нужен, чтобы вернуться домой. Однако эта рекомендация будет действовать до конца года. Осенью должны быть обнародованы новые рекомендации по обращению с транспортными средствами и другими активами, такими как ювелирные изделия.

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