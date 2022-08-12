Швейцария изменила правила предоставления социальной помощи украинским беженцам — Finance.ua

Швейцария изменила правила предоставления социальной помощи украинским беженцам
Власти Швейцарии объявили, что будут учитывать финансовое состояние украинских беженцев при рассмотрении запросов на получение социальной помощи.
Об этом пишет Switzerland Times и Swissinfo.ch.
По данным изданий, из Украины в Швейцарию прибыли около 60 тысяч человек. В стране они получили статус защиты S. В течение первых шести месяцев полномасштабной войны действовали специальные предписания по получению социальной помощи. Наличие банковских активов, драгоценностей и автомобиля не учитывалось. Это правило отличалось от того, как принимали беженцев из других стран.
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«Мы заметили определенную общественную критику относительно разного отношения к людям, которых временно приняли, и которые нуждаются в защите», — сказала Габи Шоллези, генеральный секретарь местной конференции социальных директоров.
В четверг, 11 августа, власти решили ужесточить правила получения социальной помощи для украинских беженцев. Согласно изменениям, если люди со статусом S снимают деньги с банковских счетов или других активов в Украине, то они причисляются к доходу. То есть люди будут получать социальное пособие меньшего размера.
Доходы, получаемые в Швейцарии, также должны быть подсчитаны. Это существенно увеличивает барьеры для получения социальной помощи. Но это позволит сохранить принцип юридического равенства по отношению к другим получателям социальной помощи.
Единственным исключением является автомобиль, поскольку он нужен, чтобы вернуться домой. Однако эта рекомендация будет действовать до конца года. Осенью должны быть обнародованы новые рекомендации по обращению с транспортными средствами и другими активами, такими как ювелирные изделия.
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