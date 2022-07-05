Швейцария удвоит финансовую помощь Украине — Finance.ua

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Швейцария удвоит финансовую помощь Украине

Казна и Политика
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Швейцария удвоит финансовую помощь Украине
Швейцария удвоит финансовую помощь Украине
Швейцария в целях восстановления Украины усилит ее поддержку на фоне войны.
Об этом сообщил президент Швейцарии Игнацио Кассис на Конференции по восстановлению Украины в Лугано во вторник, 5 июля.
«Швейцария удвоит финансирование в рамках двустороннего сотрудничества с Украиной до более чем 100 млн франков к 2023 году... Откликнувшись на призыв (премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. — Ред.), мы выделим не менее 15 млн франков на цифровую трансформацию», — подчеркнул он.
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По его словам, Швейцария выделит Украине средства через ООН, Всемирный банк, ЕБРР и другие организации.
Оформленные Луганской декларацией принципы облегчат Киеву возможность привлечь финансы на План восстановления, добавил Кассис.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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