Швейцария удвоит финансовую помощь Украине — Finance.ua

Швейцария удвоит финансовую помощь Украине Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Швейцария удвоит финансовую помощь Украине

Швейцария в целях восстановления Украины усилит ее поддержку на фоне войны.

Об этом сообщил президент Швейцарии Игнацио Кассис на Конференции по восстановлению Украины в Лугано во вторник, 5 июля.

«Швейцария удвоит финансирование в рамках двустороннего сотрудничества с Украиной до более чем 100 млн франков к 2023 году... Откликнувшись на призыв (премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. — Ред.), мы выделим не менее 15 млн франков на цифровую трансформацию», — подчеркнул он.

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По его словам, Швейцария выделит Украине средства через ООН, Всемирный банк, ЕБРР и другие организации.

Оформленные Луганской декларацией принципы облегчат Киеву возможность привлечь финансы на План восстановления, добавил Кассис.

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