Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории — Finance.ua

Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории Сегодня 05:31 — Технологии&Авто

Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории

Шведский стартап Luvly представил электрокар вроде IKEA. Как и в случае с продукцией знаменитой фирмы, производящей товары для дома, комплектующие крохотного электромобиля размещаются в нескольких плоских коробках.

Массовая продажа модели, стоимость которой составит около 10 000 евро, запланирована на 2024 год.

Несмотря на концепцию, покупателям вряд ли разрешат самостоятельно собрать электрокар из-за того, что автомобиль не будет сертифицирован для дорог общего пользования. Разработчики придерживаются концепции IKEA в части простой и качественной конструкции модели. Кроме того, такой подход позволит удешевить производство, сделав Luvly O более доступным для покупателей.

Максимальная скорость 450-килограммового электромобиля составит 90 километров в час.

Без подзарядки он сможет проезжать около ста километров. Учитывая характеристики Luvly O, не обязательно проходить краш-тесты перед выпуском на рынок.

При этом разработчики уверяют, что машина будет безопасна благодаря крепкому шасси, выполненному из композитных материалов.

t4 По материалам:

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