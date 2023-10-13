Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории — Finance.ua
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Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории

Технологии&Авто
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Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории
Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории
Шведский стартап Luvly представил электрокар вроде IKEA. Как и в случае с продукцией знаменитой фирмы, производящей товары для дома, комплектующие крохотного электромобиля размещаются в нескольких плоских коробках.
Массовая продажа модели, стоимость которой составит около 10 000 евро, запланирована на 2024 год.
Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории
Несмотря на концепцию, покупателям вряд ли разрешат самостоятельно собрать электрокар из-за того, что автомобиль не будет сертифицирован для дорог общего пользования. Разработчики придерживаются концепции IKEA в части простой и качественной конструкции модели. Кроме того, такой подход позволит удешевить производство, сделав Luvly O более доступным для покупателей.
Максимальная скорость 450-килограммового электромобиля составит 90 километров в час.
Шведский стартап представил самый доступный электрокар в истории
Без подзарядки он сможет проезжать около ста километров. Учитывая характеристики Luvly O, не обязательно проходить краш-тесты перед выпуском на рынок.
При этом разработчики уверяют, что машина будет безопасна благодаря крепкому шасси, выполненному из композитных материалов.
По материалам:
t4
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