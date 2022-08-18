Шведские ученые создали имплант, возвращающий зрение слепым — Finance.ua
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Шведские ученые создали имплант, возвращающий зрение слепым

Технологии&Авто
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Ученые из Линчепингского университета создали имплант роговицы из коллагена, который помогает слепым людям восстановить зрение, пишет vsviti.com.ua.
Из-за дистрофии или эрозии роговицы ежегодно в мире более миллиона человек теряют зрение. И восстановить его можно, пересадив роговицу от донора-человека, но такую операцию позволить себе может не каждый.
Ученые из Линчепингского университета создали имплант роговицы, полученный из свиной кожи, который может являться перспективной альтернативой донорской роговице.
Эксперты отмечают, что такой имплант гораздо проще достать и он дольше сохраняется, а сама технология производства не нуждается в специализированном оборудовании.
Исследователь Мехрдад Рафат отметил, что вместе с командой приложил максимум усилий, чтобы создать имплант для восстановления зрения, который будет доступен всем, а не только богатым людям.
Известно, что роговица состоит в основном из белка коллагена. Чтобы создать альтернативу роговице человека, исследователи использовали молекулы коллагена, полученные из свиной кожи. Последняя была очищена и обработана в соответствии со всеми стандартами применения в медицинских целях.
Испытания новых имплантов проводились в Иране и Индии — странах, где многие люди, страдающие помутнением роговицы и плохим зрением, не могут получить имплант из-за низкого доступа к трансплантологии. В ходе исследования зрение удалось вернуть 20 пациентам.
По материалам:
Finance.ua
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