0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $1,42 млрд

8
Правительство Швеция объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 12,9 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 1,42 миллиарда долларов США.
Об этом пишет Reuters.
Как сообщили в правительстве, самой большой составляющей пакета станет закупка новых систем ближней противовоздушной обороны на сумму около 470 миллионов долларов (4,3 млрд крон).
В целом помощь будет включать:
  • системы ПВО,
  • беспилотники,
  • ракеты дальнего радиуса действия,
  • артиллерийские боеприпасы.
Этот пакет стал частью масштабной программы поддержки Украины на 2026 год общим объемом около 4,4 млрд долларов (40 млрд крон).
Министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил, что с учетом нового пакета общая военная помощь Стокгольма Киеву с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году составила около 11,3 миллиарда долларов (103 млрд крон).
«Цель четко определена: новые системы противовоздушной обороны, дальнобойные средства и боеприпасы для удовлетворения самых неотложных оперативных потребностей Украины», — отметил он.
Отдельно Стокгольм заявил о намерении предоставить гарантии Всемирного банка на заем Украине в размере около 275 миллионов долларов (2,5 млрд крон).
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems