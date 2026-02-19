Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $1,42 млрд Сегодня 16:22

Правительство Швеция объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 12,9 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 1,42 миллиарда долларов США.

Как сообщили в правительстве, самой большой составляющей пакета станет закупка новых систем ближней противовоздушной обороны на сумму около 470 миллионов долларов (4,3 млрд крон).

В целом помощь будет включать:

системы ПВО,

беспилотники,

ракеты дальнего радиуса действия,

артиллерийские боеприпасы.

Этот пакет стал частью масштабной программы поддержки Украины на 2026 год общим объемом около 4,4 млрд долларов (40 млрд крон).

Министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил, что с учетом нового пакета общая военная помощь Стокгольма Киеву с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году составила около 11,3 миллиарда долларов (103 млрд крон).

«Цель четко определена: новые системы противовоздушной обороны, дальнобойные средства и боеприпасы для удовлетворения самых неотложных оперативных потребностей Украины», — отметил он.

Отдельно Стокгольм заявил о намерении предоставить гарантии Всемирного банка на заем Украине в размере около 275 миллионов долларов (2,5 млрд крон).

