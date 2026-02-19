Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $1,42 млрд
Правительство Швеция объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 12,9 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 1,42 миллиарда долларов США.
Об этом пишет Reuters.
Как сообщили в правительстве, самой большой составляющей пакета станет закупка новых систем ближней противовоздушной обороны на сумму около 470 миллионов долларов (4,3 млрд крон).
В целом помощь будет включать:
- системы ПВО,
- беспилотники,
- ракеты дальнего радиуса действия,
- артиллерийские боеприпасы.
Этот пакет стал частью масштабной программы поддержки Украины на 2026 год общим объемом около 4,4 млрд долларов (40 млрд крон).
Министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил, что с учетом нового пакета общая военная помощь Стокгольма Киеву с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году составила около 11,3 миллиарда долларов (103 млрд крон).
«Цель четко определена: новые системы противовоздушной обороны, дальнобойные средства и боеприпасы для удовлетворения самых неотложных оперативных потребностей Украины», — отметил он.
Отдельно Стокгольм заявил о намерении предоставить гарантии Всемирного банка на заем Украине в размере около 275 миллионов долларов (2,5 млрд крон).
