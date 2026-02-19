Как будет работать проект «Дія.City Invest» и куда пойдут 50 млн евро инвестиций. В «Дія.City» озвучили подробности
Фонд будущего проекта «Дія.City Invest» увеличили до €50 млн. У него не будет отдельной управляющей компании. В приоритете для инвестирования — дата-центры, кибербезопасность, оборонные и другие технологии.
Об этом рассказал руководитель «Дія.City» Алексей Добронравов в комментарии изданию AIN.
По его словам, в рамках «Дія.City» сейчас более 3 700 компаний (около 70% отрасли) и более 140 тысяч специалистов. Объем инвестиций в технологические стартапы в 2025 году составляет $498 млн, из которых $105 млн — у Defense Tech.
Как будет работать «Дія.City Invest»
Дія. City Invest предусматривает создание специализированного института совместного инвестирования с дерегулированной моделью:
- модельные документы при регистрации;
- отсутствие отдельной управляющей компании;
- инвестиции только в технологический сектор;
- лимит учредителей — до 15 человек;
- размер фонда — до €50 млн;
- свободное обращение долей без ограничения количества участников.
Инвестировать можно будет через приобретение ценных бумаг или конвертируемый заем. В то же время, объектами инвестирования смогут быть только украинские технологические компании — резиденты «Дія.City».
Учет корпоративных прав будет осуществляться через Нацдепозитарий по защите инвестиций.
Приоритетные направления
Среди рассматриваемых направлений для инвестирования:
- программное обеспечение (в том числе SaaS);
- разработка игр (киберспорт);
- облачные сервисы (датацентры в частности);
- кибербезопасность;
- робототехника;
- создание БПЛА и комплектующих к ним;
- бионические протезы;
- Defense Tech — в частности, ПО для роев дронов, роботизированные системы, акустические сенсоры, разминирование и решения на основе искусственного интеллекта.
Цели и законодательные изменения
Как отметил Добронравов, проект должен ответить на несколько вызовов:
- войну и потребность в оборонных инновациях;
- валютные ограничения;
- дефицит культуры инвестирования в технологии (вне рынка недвижимости).
Цель проекта — разработать законодательство, которое позволит запускать венчурный фонд за 3 недели вместо нескольких месяцев.
Ожидается, что в Украине смогут заработать 5−10 фондов, которые обеспечат стартапы финансированием и стимулируют развитие инновационной экосистемы.
Напомним, что в прошлом году в Минцифры сообщили о проекте «Дія.City Invest», который должен стимулировать запуск венчурных фондов в Украине.
