Как будет работать проект «Дія.City Invest» и куда пойдут 50 млн евро инвестиций. В «Дія.City» озвучили подробности

В рамках «Дія.City» сейчас более 3 700 компаний и более 140 тысяч специалистов
Фонд будущего проекта «Дія.City Invest» увеличили до €50 млн. У него не будет отдельной управляющей компании. В приоритете для инвестирования — дата-центры, кибербезопасность, оборонные и другие технологии.
Об этом рассказал руководитель «Дія.City» Алексей Добронравов в комментарии изданию AIN.
По его словам, в рамках «Дія.City» сейчас более 3 700 компаний (около 70% отрасли) и более 140 тысяч специалистов. Объем инвестиций в технологические стартапы в 2025 году составляет $498 млн, из которых $105 млн — у Defense Tech.

Как будет работать «Дія.City Invest»

Дія. City Invest предусматривает создание специализированного института совместного инвестирования с дерегулированной моделью:
  • модельные документы при регистрации;
  • отсутствие отдельной управляющей компании;
  • инвестиции только в технологический сектор;
  • лимит учредителей — до 15 человек;
  • размер фонда — до €50 млн;
  • свободное обращение долей без ограничения количества участников.
Инвестировать можно будет через приобретение ценных бумаг или конвертируемый заем. В то же время, объектами инвестирования смогут быть только украинские технологические компании — резиденты «Дія.City».
Учет корпоративных прав будет осуществляться через Нацдепозитарий по защите инвестиций.

Приоритетные направления

Среди рассматриваемых направлений для инвестирования:
  • программное обеспечение (в том числе SaaS);
  • разработка игр (киберспорт);
  • облачные сервисы (датацентры в частности);
  • кибербезопасность;
  • робототехника;
  • создание БПЛА и комплектующих к ним;
  • бионические протезы;
  • Defense Tech — в частности, ПО для роев дронов, роботизированные системы, акустические сенсоры, разминирование и решения на основе искусственного интеллекта.

Цели и законодательные изменения

Как отметил Добронравов, проект должен ответить на несколько вызовов:
  • войну и потребность в оборонных инновациях;
  • валютные ограничения;
  • дефицит культуры инвестирования в технологии (вне рынка недвижимости).
Цель проекта — разработать законодательство, которое позволит запускать венчурный фонд за 3 недели вместо нескольких месяцев.
Ожидается, что в Украине смогут заработать 5−10 фондов, которые обеспечат стартапы финансированием и стимулируют развитие инновационной экосистемы.
Напомним, что в прошлом году в Минцифры сообщили о проекте «Дія.City Invest», который должен стимулировать запуск венчурных фондов в Украине.
