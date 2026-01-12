0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швеция инвестирует $1,6 млрд в свою противовоздушную оборону

0
Швеция потратит 15 млрд шведских крон (1,6 млрд долларов) на противовоздушную оборону, направленную в первую очередь на защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время конференции по вопросам безопасности, цитирует Reuters, пишет «Европейская правда».
Швеция, как и большинство европейских стран, инвестировала значительные средства в оборону после вторжения россии в Украину. Однако значительная территория Швеции остается уязвимой к воздушным угрозам.
«Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона», — заявил Йонсон.
Глава Минобороны страны сказал, что Швеция потратит 15 млрд шведских крон на противовоздушную оборону.
По словам Йонсона, страна приобретет систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия для защиты городов, мостов, электростанций и другой критической инфраструктуры.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems