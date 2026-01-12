Швеция инвестирует $1,6 млрд в свою противовоздушную оборону Сегодня 12:23

Швеция потратит 15 млрд шведских крон (1,6 млрд долларов) на противовоздушную оборону, направленную в первую очередь на защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время конференции по вопросам безопасности, цитирует Reuters , пишет «Европейская правда».

Швеция, как и большинство европейских стран, инвестировала значительные средства в оборону после вторжения россии в Украину. Однако значительная территория Швеции остается уязвимой к воздушным угрозам.

«Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона», — заявил Йонсон.

Глава Минобороны страны сказал, что Швеция потратит 15 млрд шведских крон на противовоздушную оборону.

По словам Йонсона, страна приобретет систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия для защиты городов, мостов, электростанций и другой критической инфраструктуры.

