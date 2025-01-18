Швеция будет тестировать новую технологию дронов во время Arctic Strike — Finance.ua

Швеция будет тестировать новую технологию дронов во время Arctic Strike Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

Швеция будет тестировать новую технологию дронов во время Arctic Strike

Вооруженные силы Швеции и Saab разработали технологию автономных роев дронов разных размеров. Испытания пройдут на учениях Arctic Strike, технология предназначена для разведки и идентификации объектов.

Швеция, новый член НАТО, опробует технологию роев дронов, разработанную компанией Saab и Вооруженными силами страны.

Об этом сообщает Reuters

Министр обороны Поль Джонсон заявил, что тестирование состоится в ходе предстоящих учений Arctic Strike. По его словам, армия проведет испытания технологии, разработанной в течение прошлого года, и позволяет создавать рои дронов разных размеров, которые могут автономно выполнять задачи.

Он объяснил, что с помощью таких роев дронов можно проводить разведку, определять позиции и идентифицировать объекты.

Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года на фоне войны россии против Украины. Правительство страны планирует увеличить расходы на оборону, чтобы достичь 2,6% ВВП к 2028 году по сравнению с 2,2% в 2024 году.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин считают, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

УНН По материалам:

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