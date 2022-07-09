Шуляк рассказала, как в Украине будут строить энергоэффективное жилье — Finance.ua
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Шуляк рассказала, как в Украине будут строить энергоэффективное жилье

Казна и Политика
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Шуляк рассказала, как в Украине будут строить энергоэффективное жилье
Шуляк рассказала, как в Украине будут строить энергоэффективное жилье, www.freepik.com
В Украине внедряют комплексную термомодернизацию зданий. Это позволит людям снизить расходы на отопление, а страна сможет сократить потребление импортного газа.
Об этом заявила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, комментируя принятие парламентом законопроекта № 6485.
«Украина уже на пути к энергетической независимости. Для этого нужно сделать несколько шагов, один из них — утепление многоэтажных домов, школ, садов и больниц. Принятие документа позволит это сделать. В частности, будет упрощена процедура рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мер по энергоэффективности. Также можно будет поэтапно финансировать проекты термомодернизации и работы, которые непосредственно с ней не связаны, но необходимы для энергоэффективности зданий», — рассказала Елена Шуляк.
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Кроме того, законопроект предусматривает введение новых минимальных требований к энергоэффективности, которые будут пересматриваться не реже одного раза в 5 лет.
Собственно эти требования будут применять при новом строительстве, реконструкции или капитальном ремонте. Они будут разными в зависимости от назначения и высотности зданий, а также вида строительства, отметила глава партии.
«Еще один немаловажный момент — документ определяет правила термомодернизации сооружений. Так, этот процесс не предусматривает частичного утепления фасада, а должен быть системным для всего дома», — отметила Елена Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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