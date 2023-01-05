Штрафы, которые грозят владельцам «евроблях» — Finance.ua
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Штрафы, которые грозят владельцам «евроблях»

Технологии&Авто
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В Украине еще осталось много нерастаможенных автомобилей, которые в предусмотренный законом срок не вывезены за пределы Украины и не растаможены. При этом сотрудники полиции активизировали работу в направлении выявления фактов управления такими автомобилями. Некоторые суды даже начали лишать водителей таких машин права управления.
Как известно, за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не вывезен за пределы Украины, предусмотрен штраф 8 500 грн. Штраф выносится милиционером на месте остановки (ч.8 ст.121 КУоАП). В первый раз автомобиль не изымается.
Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права вождения сроком на 1 год с изъятием авто или без такового (ч.9 ст.121 КУоАП).
Управлять автомобилями на иностранной регистрации, которые находятся в Украине с нарушением таможенных правил, с юридической точки зрения в настоящее время достаточно опасно. Ответственность в виде лишения права управления слишком строгая, чтобы рисковать, говорят эксперты.
По материалам:
mmr.ua
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