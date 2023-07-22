Штрафы до 45 тыс. грн: за какие нарушения могут наказать украинцев в Польше — Finance.ua

Штрафы до 45 тыс. грн: за какие нарушения могут наказать украинцев в Польше Сегодня 18:15 — Личные финансы

Многие любят летом выехать в лес и провести свое свободное время, собирая грибы и разные ягоды. Однако, если это сделать в Польше, то можно получить немалые штрафы, ведь там есть определенные правила, которые нужно соблюдать.

Об этом сообщает информационный портал «in Poland».

Какие штрафы можно получить за сбор ягод и грибов в лесах Польши?

Если говорить о профессиональных собирателях, то польская санитарно-эпидемиологическая станция просит их обязательно присоединиться к специальному реестру. Речь идет о лицах, собирающих грибы, ягоды и лекарственные травы для дальнейшей переработки и продажи.

Таким образом, нарушители, которые будут вести данную деятельность без регистрации, могут получить штраф от 1 000 до 5 000 злотых (от 9 338 до 46 691 грн).

Однако, если человек просто хочет для себя собрать немного ягод, например малину, землянику или чернику, то это никоим образом не ограничивается, нужно лишь убедиться, что это не заповедная зона. Поэтому таким посетителям леса никакие штрафы не будут угрожать.

Также в лесах Польши запрещается использовать специальные устройства для сбора ягод, в народе их называют «гребенки», которые вычесывают кусты. За это собиратели ягод рискуют получить штраф в размере до 250 злотых (до 2334 гривен). Если человек решил использовать специальные уборочные машинки, то за это придется заплатить 500 злотых штрафа (4674 грин).

За какие еще нарушения можно «влететь» на штраф в Польше?

Недосмотр за детьми

Родители, которые оставляют ребенка до 7 лет дома одного, могут получить штраф или выговор от муниципальной полиции. Получить штраф можно и при употреблении алкогольных напитков при детях.

Штраф в размере от 50 до 2 000 злотых (от 413 до 16 540 грн) могут получить родители за прогулку с ребенком по проезжей части, велосипедной дорожке или железнодорожному пути.

Выгул собак

В Польше люди обязаны надеть на животных намордник и поводок, если порода собаки относится к перечню агрессивных. А что касается запрета на выгул животных, такие правила действуют во многих прибрежных городах. За такое нарушение хозяин может уплатить штраф в размере до 500 злотых (до 4 132 грн).

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