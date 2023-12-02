Штрафы до 128 тыс. грн: за какое нарушение будут наказывать в 2024-м — Finance.ua

Штрафы до 128 тыс. грн: за какое нарушение будут наказывать в 2024-м Сегодня 11:06 — Казна и Политика

В Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали, какими будут штрафы за нелегальный труд. В расчете будет применяться размер минимальной зарплаты, которая должна повыситься в 2024 году.

Об этом говорится в материалах одного из управлений Гоструда.

Какими будут штрафы за наемный труд в 2024 году

Согласно ст. 265 Кодекса законов о труде (КЗоТ), юридические и физлица-предприниматели, использующие наемный труд, должны нести ответственность в виде штрафных санкций за нарушение законодательства.

При расчете суммы штрафа применяют размер минимальной зарплаты, установленный на момент обнаружения нарушения. Таким образом, уже с 1 января 2024 года штраф будет рассчитываться на основе повышенной зарплаты до 7,1 тыс. гривен, а с 1 апреля — от 8 тыс. гривен.

Штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого работодатель совершил нарушение, ожидается за:

фактический допуск работников на работу, не оформив трудовой договор (контракт);

оформление работников на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, тогда как на самом деле происходит фактическое выполнение работы на протяжении всего рабочего времени и выплата зарплаты (вознаграждения) без уплаты ЕСВ, налогов.

Сейчас это 67 тыс. гривен;

с 1 января 2024 года — 71 тыс. гривен;

с 1 апреля 2024 года — 80 тыс. гривен;

К юрлицам и ФЛП — плательщикам единого налога I-III групп применяют предупреждения.

Штраф в 16-кратном размере минимальной зарплаты платят за:

недопуск к проведению проверки по выявлению вышеуказанных нарушений или создание препятствий в ее осуществлении.

Сейчас это 107,2 тыс. гривен;

с 1 января 2024 года — 113,6 тыс. гривен;

с 1 апреля 2024 года — 128 тыс. гривен.

Штраф в 3-кратном размере минимальной зарплаты платят за:

нарушение установленных сроков выплаты заработной платы, других выплат более чем за один месяц;

выплату денег не в полном объеме.

Сейчас это 20,1 тыс. гривен

с 1 января 2024 года — 21,3 тыс. гривен;

с 1 апреля 2024 года — 24 тыс. гривен.

Штраф в 2-кратном размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого не соблюдены минимальные госгарантии в оплате труда.

Сейчас это 13,4 тыс. гривен.

с 1 января 2024 года — 14,2 тыс. гривен;

с 1 апреля 2024 года — 16 тыс. гривен.

Штраф в 4-кратном размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого не соблюдены гарантии и льготы работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами о воинской обязанности и военной службе, об альтернативной службе и мобилизации.

Сейчас это 26,8 тыс. гривен.

с 1 января 2024 года — 28 4 тыс. гривен;

с 1 апреля 2024 года — 32 тыс. гривен.

Предупреждение — к юрлицам и ФЛП — плательщикам единого налога I-II групп.

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