Штраф, тюрьма или фронт: что угрожает мужчинам, выехавшим за границу незаконно — Finance.ua

Штраф, тюрьма или фронт: что угрожает мужчинам, выехавшим за границу незаконно Сегодня 20:01 — Личные финансы

С 24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения, который имеет ряд ограничений для граждан. Среди них и запрет на выезд за границу для мужчин, достигших призывного возраста (от 18 до 60 лет). Покинуть страну может только определенная категория мужчин и исключительно при наличии подтверждающих документов.

Однако многие военнообязанные пытаются обойти закон и выехать за пределы Украины без имеющихся для этого оснований. Кто-то прибегает к хитрости, кто-то пытается подделать документы или пользуется послаблениями, которые государство сделало для волонтеров и определенных категорий украинцев, работающих ради победы.

Часто правоохранительные органы публикуют информацию о раскрытии схем незаконного выезда мужчин за границу, а организаторов привлекают к уголовной ответственности. А что может угрожать мужчинам, уже незаконно выехавшим за пределы государства? Мнение экспертов в нашем материале.

Возможно ли привлечь к уголовной ответственности мужчин, которые уже находятся за границей

Представитель пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что государство активно работает над процедурой возвращения в Украину мужчин, незаконно выехавших за ее пределы, и привлечения их к ответственности.

Уже сейчас мужчинам, незаконно покинувшим границы страны, трудно обосноваться в Европе, в частности получить статус временной защиты, ведь у них нет для этого законных оснований.

Также Госпогранслужба сотрудничает с коллегами в ЕС и Молдове над усовершенствованием процедуры пересечения границы и противодействия любым попыткам незаконного ее пересечения.

Что угрожает незаконно выехавшим мужчинам

Согласно законодательству Украины, пересечение границы лицом, не имеющим на это права, или нарушение правил пересечения границы, например, выезд по поддельным документам классифицируется как незаконное пересечение границы. В законодательстве прописана ответственность за данный вид правонарушений.

Как пишет РБК-Украина, по информации старшего юриста БФ «Право на защиту» Александра Трегуба: «Для мужчин, незаконно выехавших за пределы Украины, предусмотрено несколько видов ответственности — административная и уголовная. Выбирается наказание в зависимости от каждого частного случая».

Уголовная ответственность для мужчин, незаконно выехавших за границу

Уголовная ответственность предусмотрена за:

подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. То есть если для пересечения границы мужчиной были использованы поддельные документы: паспорт, фиктивные справки, подложные заключения ВВК о признании непригодным и т.п., то виновному может угрожать уголовная ответственность — штраф или лишение свободы;

за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Если во время выезда мужчина пытался подкупить пограничника, ему грозит лишение свободы. Важным уточнением является то, что ответственность наступает именно за предложение дать взятку и не зависит от того, удалось ли вам выехать, или пограничник отказал. Наказание — штраф или лишение свободы на срок до 4 лет;



уклонение от призыва на военную службу при мобилизации. Если в суде удастся доказать, что мужчина совершил незаконное пересечение границы именно с целью уклонения от мобилизации, то его смогут привлечь к ответственности по данной статье. Наказание в таком случае — заключение сроком от 3 до 5 лет.

Административная ответственность

Административная ответственность предусмотрена в случае попытки незаконного пересечения границы или при незаконном пересечении, то есть прохождения границы вне пунктов пропуска (через лес, реку и т.п.), переодевшись в женщину с чужим паспортом, в багажнике авто и т.д.

За совершение этого административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 гривен или административный арест.

Какие наказания за незаконное пересечение границы могут быть приняты

С начала полномасштабного вторжения Верховная Рада активно работает над внесением актуальных изменений в законодательство Украины. В настоящее время были предложены или рассматриваются несколько законопроектов, которые могут изменить систему наказаний за незаконное пересечение границы, в частности:

• Зарегистрирован законопроект № 7268, который предлагает внести в Уголовный кодекс Украины статью, предусматривающую уголовную ответственность за незаконное пересечение границы военнообязанным во время действия военного положения. То есть вместо административного штрафа виновному может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

• Законопроектом № 7265 было предложено ввести уголовную ответственность за невозвращение в Украину после введения военного положения. Наказание должно было касаться военнообязанных украинцев, которые пересекли границу на законных основаниях, однако после введения военного положения не вернулись в Украину. Невозвращение в Украину в соответствии с законопроектом каралось бы лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако этот проект был снят с рассмотрения в сентябре 2022 года.

Какое наказание грозит мужчинам, которые выехали за границу по системе «шлях» и не вернулись? Пока информация о привлечении к ответственности мужчин, выехавших на основании системы «Шлях» и не вернувшихся в Украину, отсутствует. Однако уже сейчас можно четко сказать, что у правоохранительных органов возникают вопросы к организациям, которые внесли такого украинца в систему.

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