Шри-Ланка заключила кредитное соглашение с МВФ на 2,9 млрд долларов — Finance.ua

Шри-Ланка заключила кредитное соглашение с МВФ на 2,9 млрд долларов Сегодня 06:17 — Мир

Шри-Ланка заключила кредитное соглашение с МВФ на 2,9 млрд долларов

МВФ и власти Шри-Ланки достигли соглашения о поддержке экономической политики Шри-Ланки с помощью 48-месячного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) на сумму около 2,9 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

«Цели новой программы для Шри-Ланки, поддерживаемой Фондом, заключаются в восстановлении макроэкономической стабильности и устойчивости долга, одновременно сохраняя финансовую стабильность, защищая уязвимые слои населения и ускоряя структурные реформы для устранения уязвимости к коррупции и разблокирования потенциала роста страны», — говорится в сообщении.

Шри-Ланка, как указано, столкнулась с острым кризисом. Страна объявила дефолт по своим внешним обязательствам, а критически низкий уровень валютных резервов препятствует импорту основных товаров, включая топливо, что еще больше препятствует экономической активности.

Ожидается, что в 2022 году экономика страны сократится на 8,7%, а недавно инфляция превысила 60%. Последствия непропорционально испытали бедные и уязвимые слои населения.

«На этом фоне программа власти, поддерживаемая Фондом, будет направлена на стабилизацию экономики, защиту средств к существованию народа Шри-Ланки и подготовку почвы для экономического восстановления и содействия постоянному росту», — отметили в ведомстве.

УНН По материалам:

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