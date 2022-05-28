Шри-Ланка решила покупать нефть у рф на фоне кризиса — Finance.ua

Шри-Ланка в субботу получит российскую сырую нефть, которую будет использовать для производства горючего — страна сталкивается со значительным дефицитом топлива после объявления дефолта.
Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава нефтяной компании Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджинхе.
По его словам, легкая сибирская нефть будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе в Сапугасканде. Такой российский сорт сырой нефти — один из нескольких, которые может перерабатывать этот НПЗ — вместе с Murban и легкой иранской нефтью. Пока не известно, как Шри-Ланка будет платить за поставки.
Как ранее сообщал министр энергетики страны, единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки получит поставки нефти 28 мая.
«Сапугаскандский НПЗ впервые с 20 марта начнет работу по разгрузке грузов сырой нефти завтра», — написал в Twitter министр Канчана Виесекера. «Нефтеперерабатывающий завод начнет производить первое горючее через шесть дней».
Шри-Ланка стала одной из последних азиатских стран, которая пошла на предложение дешевой российской нефти после вторжения россии в Украину.