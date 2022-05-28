Шри-Ланка решила покупать нефть у рф на фоне кризиса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шри-Ланка решила покупать нефть у рф на фоне кризиса

Сегодня 15:17Энергетика
24
Шри-Ланка в субботу получит российскую сырую нефть, которую будет использовать для производства горючего — страна сталкивается со значительным дефицитом топлива после объявления дефолта.
Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава нефтяной компании Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджинхе.
По его словам, легкая сибирская нефть будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе в Сапугасканде. Такой российский сорт сырой нефти — один из нескольких, которые может перерабатывать этот НПЗ — вместе с Murban и легкой иранской нефтью. Пока не известно, как Шри-Ланка будет платить за поставки.
Как ранее сообщал министр энергетики страны, единственный нефтеперерабатывающий завод Шри-Ланки получит поставки нефти 28 мая.
«Сапугаскандский НПЗ впервые с 20 марта начнет работу по разгрузке грузов сырой нефти завтра», — написал в Twitter министр Канчана Виесекера. «Нефтеперерабатывающий завод начнет производить первое горючее через шесть дней».
Шри-Ланка стала одной из последних азиатских стран, которая пошла на предложение дешевой российской нефти после вторжения россии в Украину.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.