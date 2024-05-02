Кулеба заявляет о повреждении половины энергосистемы Украины — Finance.ua

Кулеба заявляет о повреждении половины энергосистемы Украины Сегодня 12:36 — Энергетика

Кулеба заявляет о повреждении половины энергосистемы Украины

Российские обстрелы баллистическими ракетами повредили половину энергетической системы Украины, однако страна продолжает вести боевые действия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy

Он, в частности, отметил, что одобрение помощи США однозначно подняло моральный дух народа Украины, но если бы сразу после принятия закона в пакете шла батарея Patriot, толчок был бы еще сильнее.

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Глава МИД объяснил это тем, что украинцы больше всего страдают от ракетных обстрелов россии, чьи баллистические ракеты стали настоящей бедой. В последнее время рф использует их в основном для разрушения энергетической системы Украины, акцентировал министр.

«Мы держимся, потому что мы многому научились. Мы выносливы; мы знаем, каковы ставки. Но чтобы ваши зрители поняли, половина нашей энергетической системы повреждена, и нам все еще нужно управлять страной, вести военные действия и сплачивать поддержку всего мира», — сказал Кулеба.

Укрінформ По материалам:

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