Кулеба заявляет о повреждении половины энергосистемы Украины — Finance.ua

Кулеба заявляет о повреждении половины энергосистемы Украины
Российские обстрелы баллистическими ракетами повредили половину энергетической системы Украины, однако страна продолжает вести боевые действия.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.
Он, в частности, отметил, что одобрение помощи США однозначно подняло моральный дух народа Украины, но если бы сразу после принятия закона в пакете шла батарея Patriot, толчок был бы еще сильнее.
Глава МИД объяснил это тем, что украинцы больше всего страдают от ракетных обстрелов россии, чьи баллистические ракеты стали настоящей бедой. В последнее время рф использует их в основном для разрушения энергетической системы Украины, акцентировал министр.
«Мы держимся, потому что мы многому научились. Мы выносливы; мы знаем, каковы ставки. Но чтобы ваши зрители поняли, половина нашей энергетической системы повреждена, и нам все еще нужно управлять страной, вести военные действия и сплачивать поддержку всего мира», — сказал Кулеба.
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