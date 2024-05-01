В G7 договорились об уменьшении зависимости от российской атомной энергетики — Finance.ua
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В G7 договорились об уменьшении зависимости от российской атомной энергетики

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Министры энергетики стран G7 договорились взять на себя обязательство по уменьшению зависимости от товаров из россии для нужд их атомной энергетики.
Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи в Турине.
Отмечается, что лидеры G7 обязуются уменьшить зависимость от гражданских товаров, связанных с ядерной отраслью рф, включая содействие диверсифицированной цепи поставки топлива, свободной от российского влияния.
Также в G7 сообщили, что будут помогать странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки.
«Мы отмечаем постоянные усилия стран, которые эксплуатируют реакторы российского дизайна, по достижению прогресса в обеспечении альтернативных контрактов на поставку ядерного топлива и уменьшению зависимости от запасных частей, компонентов и услуг», — говорится в коммюнике.
Кроме того, министры обязались содействовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.
По материалам:
Економічна Правда
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