В G7 договорились об уменьшении зависимости от российской атомной энергетики — Finance.ua

В G7 договорились об уменьшении зависимости от российской атомной энергетики
Министры энергетики стран G7 договорились взять на себя обязательство по уменьшению зависимости от товаров из россии для нужд их атомной энергетики.
Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи в Турине.
Отмечается, что лидеры G7 обязуются уменьшить зависимость от гражданских товаров, связанных с ядерной отраслью рф, включая содействие диверсифицированной цепи поставки топлива, свободной от российского влияния.
Также в G7 сообщили, что будут помогать странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки.
«Мы отмечаем постоянные усилия стран, которые эксплуатируют реакторы российского дизайна, по достижению прогресса в обеспечении альтернативных контрактов на поставку ядерного топлива и уменьшению зависимости от запасных частей, компонентов и услуг», — говорится в коммюнике.
Кроме того, министры обязались содействовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.
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