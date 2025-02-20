Шольц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС и опроверг мнение Трампа — Finance.ua
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Шольц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС и опроверг мнение Трампа

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Украина не должна встречать препятствий на пути в ЕС. Мнение президента США Дональда Трампа о том, что Украина виновна в войне, не соответствует действительности.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.
На вопрос, разделяет ли он точку зрения президента США Дональда Трампа, совпадающую с точкой зрения владимира путина, о том, что Украина виновна в войне, Шольц сказал в интервью ARD: «Это не так. Мы в Европе настаиваем на этом».
По этой причине, сказал он, ЕС сохраняет дверь открытой для Украины как потенциального члена, добавив: «Украина не должна встречать препятствий в своем решении стать демократической, суверенной страной на пути в Европу».
Шольц заявил, что в случае предстоящего мирного урегулирования Украина должна иметь сильную армию, «за которую мы в Европе и наши международные и трансатлантические партнеры разделяем ответственность».
Европа пытается найти ответ на политику Трампа по поводу войны после того, как американо-российские переговоры на высоком уровне отодвинули на второй план Украину и ее европейских сторонников, что вызвало опасение, что лидер США может пойти на уступки москве, чтобы положить конец войне.
По материалам:
РБК-Україна
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