Шмыгаля и Федорова уволили с должностей
Верховная Рада проголосовала за увольнение первого вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Отставку Федорова поддержали 270 народных депутатов, а Шмыгаля — 265 нардепов.
Кадровые изменения во власти
2 января президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны, а Денису Шмыгалю — перейти на должность вице-премьер-министра и главы Минэнерго.
3 января в Верховную Раду поступили заявления об отставке Шмыгаля и Федорова.
Профильный комитет парламента поддержал их увольнение.
В преддверии Зеленский провел встречу с Федоровым, в ходе которой они обсудили новый формат работы Министерства обороны. Ожидается, что Федоров в ближайшее время представит свои предложения по изменениям в ведомстве.
Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны в июле 2025 года, а до этого в течение пяти лет был премьер-министром Украины — дольше всех руководителей правительства за время независимости.
Зеленский объяснил это кадровое предложение необходимостью сделать украинскую армию максимально технологичной — как ответ на численное преимущество российских войск в штурмовых действиях и ракетно-дроновых ударах.
Поделиться новостью
Также по теме
Программа єОселя: за неделю украинцы получили 104 ипотечных кредита
Рада приняла новый закон о жилищной политике: что изменится
Январь поднимает европейские фондовые рынки: ТОП-5 акций с наилучшими показателями
Шмыгаля и Федорова уволили с должностей
За какие нарушения ФЛП в 2026 году придется платить 150% стоимости товаров или услуг
Импорт вдвое больше экспорта: ТОП-3 наиболее экспортируемых товаров в 2025 (инфографика)