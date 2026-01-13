0 800 307 555
Шмыгаля и Федорова уволили с должностей

Верховная Рада проголосовала за увольнение первого вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Отставку Федорова поддержали 270 народных депутатов, а Шмыгаля — 265 нардепов.

Кадровые изменения во власти

2 января президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны, а Денису Шмыгалю — перейти на должность вице-премьер-министра и главы Минэнерго.
3 января в Верховную Раду поступили заявления об отставке Шмыгаля и Федорова.
Профильный комитет парламента поддержал их увольнение.
В преддверии Зеленский провел встречу с Федоровым, в ходе которой они обсудили новый формат работы Министерства обороны. Ожидается, что Федоров в ближайшее время представит свои предложения по изменениям в ведомстве.
Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны в июле 2025 года, а до этого в течение пяти лет был премьер-министром Украины — дольше всех руководителей правительства за время независимости.
Зеленский объяснил это кадровое предложение необходимостью сделать украинскую армию максимально технологичной — как ответ на численное преимущество российских войск в штурмовых действиях и ракетно-дроновых ударах.
По материалам:
Finance.ua
