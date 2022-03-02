Шмыгаль: Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E — Finance.ua

Шмыгаль: Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 марта в своем обращении отметил, что Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E.
Кроме того, КМУ упростил порядок использования средств резервного фонда государственного бюджета в период действия военного положения, что позволит быстро принимать решения по выделению средств на нужды украинской армии.
Также Правительством принято решение, что гуманитарная или техническая помощь будет поступать без промедлений и применения каих-либо мер таможенного контроля на основании упрощенной декларации.