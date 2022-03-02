Шмыгаль: Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E — Finance.ua

Шмыгаль: Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E

Вчера 20:27 — Казна и Политика

Шмыгаль: Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 марта в своем обращении отметил, что Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E.

Кроме того, КМУ упростил порядок использования средств резервного фонда государственного бюджета в период действия военного положения, что позволит быстро принимать решения по выделению средств на нужды украинской армии.

Также Правительством принято решение, что гуманитарная или техническая помощь будет поступать без промедлений и применения каих-либо мер таможенного контроля на основании упрощенной декларации.

"Сейчас правительство активно нарабатывает механизмы стабильных поставок продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости по всей стране.

Работает Координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом под руководством Первого вице-премьер-министра — Министра экономики Юлии Свириденко.

Работает Центр координации гуманитарной помощи под руководством Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Все правительство, вся государственная машина работает, чтобы обеспечить стабильность в стране в это время", — сказал премьер-министр.

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