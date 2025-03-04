Шмыгаль сказал, сколько в Украине продали сельхозземель с начала открытия рынка — Finance.ua
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Шмыгаль сказал, сколько в Украине продали сельхозземель с начала открытия рынка

Фондовый рынок
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Шмыгаль сказал, сколько в Украине продали сельхозземель с начала открытия рынка
Шмыгаль сказал, сколько в Украине продали сельхозземель с начала открытия рынка
Начиная с 1 июля 2021 года, в Украине было реализовано 604 тыс. га земель; это лишь 3,4% площадей, ранее подпадавших под действие моратория на продажу.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции 4 марта.
«Несмотря на все опасения, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года продано 604 000 га, это лишь 3,4% земель, ранее попадавших под действие моратория», — заявил Шмыгаль.

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Он также добавил, что благодаря запуску проекта «Земельный банк» в прошлом году на онлайн-аукционах удалось получить в бюджет почти 344 млн грн от прозрачной аренды земли.
«В 2025 году уже привлечено 58,7 млн ​​грн (через аукционы „Земельного банка“. — Ред.). И это все о том, как мы двигаемся в части прозрачности, в части цифровизации, в части электронных услуг», — отметил премьер-министр.

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Напомним, в Украине в октябре — декабре 2024 года по проекту «Земельный банк» состоялось 266 успешных аукционов по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель на общую сумму 757 млн грн.
За три месяца было заключено 175 договоров субаренды на земельные участки площадью 10 847 га, а в бюджеты разных уровней поступило 343,7 млн ​​грн по НДС.
По материалам:
Укрінформ
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