Шмыгаль рассказал о первом этапе восстановления Украины — Finance.ua

Шмыгаль рассказал о первом этапе восстановления Украины

Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Кабмин начал реализацию плана восстановления Украины. Поэтому пиротехники обезвредили уже более 80 тысяч мин, снарядов и бомб. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство начало реализацию плана восстановления Украины. Прежде всего это касается недавно освобожденных от российского оккупанта территорий. Первый ключевой пункт — это безопасность. Поэтому приоритетная задача — это разминирование территорий, где были боевые действия. Российская армия оставила после себя тысячи мин, снарядов и бомб. Наши герои-пиротехники обезвредили из них уже более 80 тысяч. Ежедневно по 4-5 тысяч опасных предметов нейтрализуются. Но, к сожалению, еще месяцами, годами будем находить и обезвреживать на нашей земле такие остатки «русского мира», — рассказал Шмыгаль.

По его словам, правительство уже сейчас начало работу над созданием Международного центра разминирования.

«Об этом мы говорили с заместителем Генсекретаря ООН, с лидерами европейских стран и со всеми нашими партнерами, которые вместе с нами посещали Бучу и Бородянку. Процесс полного обезвреживания займет время, в определенных областях это могут быть месяцы. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Министерством внутренних дел и другими министерствами должны разработать многолетнюю Государственную противоминную стратегию», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что такая стратегия должна включать не только поэтапный поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, но также должна охватить другие сферы — от учений в школах до коммуникационных кампаний, которые будут рассказывать, как выглядят эти предметы.

«Тот ужас, который мы увидели в Ирпене, Буче, Бородянке, десятках других сел и городов, невозможно описать. Наши саперы находят заминированные детские игрушки, стиральные машины, мешки с картошкой, детские площадки. В лесах расставлены сотни растяжек, а в полях закопаны тысячи мин. Действия российских войск на территории Украины — это чистое зло, которое должно быть наказанным и никогда не может быть прощенным», — рассказал Шмигаль.

По его словам, Министерству внутренних дел уже поручено увеличить численность саперов и спасателей, чтобы ускорить эту работу.

«Но проверить придется тысячи квадратных километров территории, поэтому прошу всех быть бдительными и ответственными», — добавил Шмыгаль.

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