Шмыгаль рассказал о первом этапе восстановления Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Шмыгаль рассказал о первом этапе восстановления Украины

Сегодня 14:34Казна и Политика
0
Кабмин начал реализацию плана восстановления Украины. Поэтому пиротехники обезвредили уже более 80 тысяч мин, снарядов и бомб. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Правительство начало реализацию плана восстановления Украины. Прежде всего это касается недавно освобожденных от российского оккупанта территорий. Первый ключевой пункт — это безопасность. Поэтому приоритетная задача — это разминирование территорий, где были боевые действия. Российская армия оставила после себя тысячи мин, снарядов и бомб. Наши герои-пиротехники обезвредили из них уже более 80 тысяч. Ежедневно по 4-5 тысяч опасных предметов нейтрализуются. Но, к сожалению, еще месяцами, годами будем находить и обезвреживать на нашей земле такие остатки «русского мира», — рассказал Шмыгаль.
По его словам, правительство уже сейчас начало работу над созданием Международного центра разминирования.
«Об этом мы говорили с заместителем Генсекретаря ООН, с лидерами европейских стран и со всеми нашими партнерами, которые вместе с нами посещали Бучу и Бородянку. Процесс полного обезвреживания займет время, в определенных областях это могут быть месяцы. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Министерством внутренних дел и другими министерствами должны разработать многолетнюю Государственную противоминную стратегию», — сказал Шмыгаль.
Он отметил, что такая стратегия должна включать не только поэтапный поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, но также должна охватить другие сферы — от учений в школах до коммуникационных кампаний, которые будут рассказывать, как выглядят эти предметы.
«Тот ужас, который мы увидели в Ирпене, Буче, Бородянке, десятках других сел и городов, невозможно описать. Наши саперы находят заминированные детские игрушки, стиральные машины, мешки с картошкой, детские площадки. В лесах расставлены сотни растяжек, а в полях закопаны тысячи мин. Действия российских войск на территории Украины — это чистое зло, которое должно быть наказанным и никогда не может быть прощенным», — рассказал Шмигаль.
По его словам, Министерству внутренних дел уже поручено увеличить численность саперов и спасателей, чтобы ускорить эту работу.
«Но проверить придется тысячи квадратных километров территории, поэтому прошу всех быть бдительными и ответственными», — добавил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.