Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине той поддержки, которую предоставляют стране партнеры — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине той поддержки, которую предоставляют стране партнеры Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине той поддержки, которую предоставляют стране партнеры

Сейчас Украина живет взаймы. В начале войны расходы были 160 миллиардов гривен в месяц, сейчас, в мае — 250 миллиардов. Представители украинских властей официально говорили о том, что стране нужна помощь в размере 5 миллиардов долларов ежемесячно, то есть до конца года — около 30 млрд долларов.

Как рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью lb.ua, на сегодняшний день бюджет Украины изменился.

«Если у нас содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов — это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенных лиц. Мы заплатили более 30 миллиардов гривен только в рамках программы єПідтримка, это почти миллиард долларов. И, соответственно, месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 миллиардов гривен от налоговой, от таможни, это наш ежемесячный бюджет. Есть разница, которая составляет 4-5 миллиардов долларов — это ежемесячная потребность», — комментирует Шмыгаль.

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По его словам, сегодня договоренности о поддержке на сумму почти 29 миллиардов долларов США, из которых уже достаточно большую сумму Украина получила.

«Остается еще примерно 20 миллиардов. Это помощь и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов Америки, Канады. Отдельно от стран-членов Европейского Союза также есть прямая бюджетная поддержка. Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития», — добавляет премьер.

По мнению Шмыгаля, этих денег достаточно для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства.

«Конечно, мы должны принимать сегодня меры для определенной оптимизации расходов, мы призываем бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов. Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров, это позволяет нам сегодня думать о защите Украины, о поддержке Вооруженных сил и работать достаточно спокойно», — подытожил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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