Шмыгаль представил нового руководителя НАК «Нафтогаз Украины» — Finance.ua

Шмыгаль представил нового руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Сегодня 15:10

Шмыгаль представил нового руководителя НАК «Нафтогаз Украины»

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил коллективу НАК «Нафтогаз Украины» нового руководителя — Сергея Корецкого.

Об этом глава правительства сообщил в Телеграме

«Представил сегодня коллективу НАК «Нафтогаз Украины» нового руководителя — Сергея Корецкого. Поблагодарил его за эффективную работу во главе предприятия «Укрнафта», — написал он.

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль/Telegram

Шмыгаль отметил, что во время мероприятия наметил общие приоритеты энергетической безопасности Украины и ряд конкретных задач для Нафтогаза на ближайшее время.

По его словам, речь идет о накоплении достаточных запасов «голубого топлива» в газохранилищах на осенне-зимний период, подготовку к следующему отопительному сезону для обеспечения света и тепла в домах, быстрое и качественное восстановление поврежденной рф инфраструктуры газовой отрасли.

Также среди приоритетов — наращивание украинской газодобычи с целью максимального покрытия внутренних потребностей и дальнейшее развитие распределенной генерации, что минимизирует потери от российских атак и придаст украинской энергетике новые мощности, подчеркнул Шмыгаль.

«Ожидаем от Сергея Корецкого результатов по каждому направлению. Сил и вдохновения на этом пути. Деятельность НАК „Нафтогаз“ является ключевой для устойчивости Украины. Рассчитываем еще на более продуктивную работу ради безопасности и благосостояния людей», — добавил премьер.

Укрінформ По материалам:

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