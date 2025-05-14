Шмыгаль представил нового руководителя НАК «Нафтогаз Украины» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль представил нового руководителя НАК «Нафтогаз Украины»

22
Шмыгаль представил нового руководителя НАК «Нафтогаз Украины»
Шмыгаль представил нового руководителя НАК «Нафтогаз Украины»
Премьер-министр Денис Шмыгаль представил коллективу НАК «Нафтогаз Украины» нового руководителя — Сергея Корецкого.
Об этом глава правительства сообщил в Телеграме.
«Представил сегодня коллективу НАК «Нафтогаз Украины» нового руководителя — Сергея Корецкого. Поблагодарил его за эффективную работу во главе предприятия «Укрнафта», — написал он.
Фото: премьер-министр Денис Шмигаль/Telegram
Фото: премьер-министр Денис Шмигаль/Telegram
Шмыгаль отметил, что во время мероприятия наметил общие приоритеты энергетической безопасности Украины и ряд конкретных задач для Нафтогаза на ближайшее время.
По его словам, речь идет о накоплении достаточных запасов «голубого топлива» в газохранилищах на осенне-зимний период, подготовку к следующему отопительному сезону для обеспечения света и тепла в домах, быстрое и качественное восстановление поврежденной рф инфраструктуры газовой отрасли.
Также среди приоритетов — наращивание украинской газодобычи с целью максимального покрытия внутренних потребностей и дальнейшее развитие распределенной генерации, что минимизирует потери от российских атак и придаст украинской энергетике новые мощности, подчеркнул Шмыгаль.
«Ожидаем от Сергея Корецкого результатов по каждому направлению. Сил и вдохновения на этом пути. Деятельность НАК „Нафтогаз“ является ключевой для устойчивости Украины. Рассчитываем еще на более продуктивную работу ради безопасности и благосостояния людей», — добавил премьер.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems